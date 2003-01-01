№5 (59), Декабрь 2014
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Колонка главного редактора
Варанкина О.
Листаю страницы новогоднего журнала «ГОРОД» за прошлый год. Писала я тогда о простых житейских радостях. Наши загадывания - «Вот пойду в школу», «Закончу институт», «Выйду замуж, буду хозяйкой в доме», «Меня заметят в профессиональных кругах и повысят», «Вырастут дети, и я тогда…» - жизнь иногда разбивает очень жестко. Мы рвемся к мнимому успеху и мнимой выгоде, не понимая, для чего? «Наше счастье, дружок, как вода в бредне, - говорил Пьеру в «Войне и мире» Толстого Платон Каратаев. – Тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так-то». Жизненные испытания посылаются нам для того, чтобы мы острее ощутили такое понятие, как упущенная выгода. Не в плане материальном, а в плане очень индивидуальном и духовном, наиболее важном для души человека. Тогда все второстепенное уходит на второй план, открываются не передающиеся радости в мире семьи, самые лучшие качества в близких и дорогих людях. Спокоен и умиротворен тот, кто познал это счастье – быть понятым самыми близкими людьми, открыл самые благородные качества в сердцах детей и самых близких людей. Не унывают и те, для кого уходящий год сложился не очень удачно: вдруг новогодняя ночь принесет нечаянную радость? Новый год и Рождество – одни из самых любимых, если не самые любимые праздники. Так скажет каждый из нас. Они окружены некоей тайной и волшебством: дети и взрослые наряжают елку, загадывают желания, готовят друг другу подарки, сюрпризы, девушки в Рождественскую ночь и на святках загадывают на женихов. В преддверии Нового года особенно хочется счастья, и пусть оно придет в каждый дом! И любовь во всех ее лучших проявлениях – тоже. К слову придется еще одна цитата из «Войны и мира»: «…Не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь… Любить ближних своих, любить врагов своих. Все любить – любить Бога во всех проявлениях…» Самые главные семейные праздники - Новый год и Рождество - на пороге. Поздравления, подарки, тосты пусть не затмят самые главные предстоящие радости – радости общения с самыми дорогими людьми. Пусть те, кто в ссоре, помирятся. Встретятся те, кто находится в разлуке. Больные получат облегчение своих недугов. Пусть дети и внуки согреют теплом родителей. Пусть сбудутся самые светлые ожидания, и каждый дом озарится тихим счастьем. Мой первый бокал в новогоднюю ночь поднят за простое семейное счастье, за мир в семье!
Преодолеть формальный подход,
или Почему важно вести здоровый образ жизни
Хорошее здоровье — это такое состояние организма, психики и разума, при котором человек может оставаться активным, творческим и способным к действию и в 20, и в 40, и в 60 лет. Здоровье - это, пожалуй, главная человеческая ценность. Ведь именно здоровья и долголетия мы в первую очередь желаем родным, знакомым, близким. Но, к сожалению, хорошим, а уже тем более идеальным здоровьем похвастаться могут немногие. Хотя многие стремятся к тому, чтобы вести, как это модно сегодня говорить, здоровый образ жизни. Что главное в здоровом питании? Насколько важна физическая нагрузка? И что стимулирует человека к тому, чтобы уделять своему здоровью больше внимания? Об этом рассказывает главный врачцентра инновационной стоматологии «Клиника доктора Федосеева», кандидат медицинских наук Александр Федосеев:
В свежем номере
Секреты управления от Александра Нефедова
Когда-то Александр Нефедов, генеральный директор ООО «ИЛАДА», изучал тайм-менеджмент в Дании. И ему на всю жизнь запомнился пример с ёжиком: его дергают за иголочки, и он бежит в ту сторону, куда дернули. Наш герой «ёжиком» не был никогда: порой волею случая, а чаще собственной волей он двигался всегда в одном направлении, когда-то новом и непонятном, а сейчас жизненно необходимом - автоматизации и информатизации бизнес-процессов.
Ёжики в тумане
Когда на территории какого-то государства ведутся полномасштабные боевые действия, страдает в первую очередь мирное население. Так вот, в продолжающейся уже больше года информационной войне я, как представитель мирного населения, страдаю весьма и очень. Ведь то, что сейчас происходит в стране, мне (как и многим россиянам) категорически не нравится. Я (как и многие россияне) не могу на это не реагировать, но не понимаю – как. От всего этого начинает зарождаться тихая паника, которая пока что гасится волной ура-патриотизма, что порой уже выплескивается из телевизионных экранов. Мозг прям-таки разрывают противоречивые мысли:
Сергей Мясников
Время созревания ценностей
Ольга Счастливая-Стельнова о временах, о нравах
С чего начинается Родина?
Школьный туризм начинается с воспитания чувств
Тема деловой встречи «Школьный туризм, или С чего начинается Родина?» достала из моей памяти два бородатых анекдота. Первый: «Стюардесса: «Уважаемые пассажиры, через несколько минут наш самолет совершит посадку в аэропорту города Баден-Баден. Пассажир первого класса: «Че, в натуре, два раза-то повторять? Не лохи же кругом!». И второй: «Учитель: «Дети, что вам больше всего понравилось в музее? - Как Петрова с лестницы свалилась!»… Если в незамысловатом первом я вижу отчасти потерянное поколение 90-х, то в наивном втором - сигнал тревоги за наше настоящее и будущее. С чего начинается Родина для тех, кто сегодня за партой? С той самой картинки в букваре или с походного костра и подъема на гору Стрельную? С Красной площади, которая провожала на фронт наших дедов и встречала их победителями, или с Паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова? С веселого путешествия всем классом в гости к Снегурочке в Кострому или…?
Русская рулетка для выездного туриста,
или Как найти своего турагента?
В нашем городе действуют две компании-туроператора по выездному международному туризму. «ДИА-тревел» работает только с одним перевозчиком - германской авиакомпанией «Люфтганза». Второй компанией является «Нико Турс Тольятти», которая использует статус туроператора в основном для организации командировок корпоративных клиентов, а также для приглашения иностранных граждан в Россию.
Сердце, тебе так хочется покоя...
В следующем году журналу «ГОРОД» исполнится 10 лет. За это время редакция и Стратегический совет журнала провели около 60 заседаний круглого стола по самым разным проблемам жизни города и региона. Выражение «капля камень точит» здесь более чем уместно. Результаты обсуждений кладутся в папки депутатов Государственной, губернской и Тольяттинской дум, чиновников высокого уровня, и можно смело говорить о том, что они не оседают там мертвым грузом, а присоединяются к аналитическим материалам по той или иной тематике. Некоторым материалам уже дан ход, какие-то находятся в стадии обсуждения. На круглом столе по здоровому образу жизни остро прозвучала тема здорового питания. Журнал прикасался к ней не раз, но на этом мероприятии она прозвучала наиболее убедительно. Удалось затронуть не только тему физического развития человека, но его психическое здоровье, воспитание. Тон разговору задала Татьяна Жарикова, представив убедительный доклад о состоянии здоровья населения России и Самарской области.
Ольга Посеева