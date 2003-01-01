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Варанкина О.

ЗА ПРОСТОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ!

Листаю страницы новогоднего журнала «ГОРОД» за прошлый год. Писала я тогда о простых житейских радостях. Наши загадывания - «Вот пойду в школу», «Закончу институт», «Выйду замуж, буду хозяйкой в доме», «Меня заметят в профессиональных кругах и повысят», «Вырастут дети, и я тогда…» - жизнь иногда разбивает очень жестко. Мы рвемся к мнимому успеху и мнимой выгоде, не понимая, для чего? «Наше счастье, дружок, как вода в бредне, - говорил Пьеру в «Войне и мире» Толстого Платон Каратаев. – Тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так-то». Жизненные испытания посылаются нам для того, чтобы мы острее ощутили такое понятие, как упущенная выгода. Не в плане материальном, а в плане очень индивидуальном и духовном, наиболее важном для души человека. Тогда все второстепенное уходит на второй план, открываются не передающиеся радости в мире семьи, самые лучшие качества в близких и дорогих людях. Спокоен и умиротворен тот, кто познал это счастье – быть понятым самыми близкими людьми, открыл самые благородные качества в сердцах детей и самых близких людей. Не унывают и те, для кого уходящий год сложился не очень удачно: вдруг новогодняя ночь принесет нечаянную радость? Новый год и Рождество – одни из самых любимых, если не самые любимые праздники. Так скажет каждый из нас. Они окружены некоей тайной и волшебством: дети и взрослые наряжают елку, загадывают желания, готовят друг другу подарки, сюрпризы, девушки в Рождественскую ночь и на святках загадывают на женихов. В преддверии Нового года особенно хочется счастья, и пусть оно придет в каждый дом! И любовь во всех ее лучших проявлениях – тоже. К слову придется еще одна цитата из «Войны и мира»: «…Не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь… Любить ближних своих, любить врагов своих. Все любить – любить Бога во всех проявлениях…» Самые главные семейные праздники - Новый год и Рождество - на пороге. Поздравления, подарки, тосты пусть не затмят самые главные предстоящие радости – радости общения с самыми дорогими людьми. Пусть те, кто в ссоре, помирятся. Встретятся те, кто находится в разлуке. Больные получат облегчение своих недугов. Пусть дети и внуки согреют теплом родителей. Пусть сбудутся самые светлые ожидания, и каждый дом озарится тихим счастьем. Мой первый бокал в новогоднюю ночь поднят за простое семейное счастье, за мир в семье!

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